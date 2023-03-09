Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı AFAd açıkladı

Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi.

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Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 08:28'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Depremde mal ve can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan bu sabah bir deprem de Samsun'da oldu. Bafra ilçesi merkezli saat 08:01'deki depremin şiddeti 3.8 olarak açıklandı.