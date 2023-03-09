Millet İttifakı'nda HDP için hangi parti ne düşünüyor? Meral Akşener geri adım atacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilmesinin ardından Millet İttifakı ile HDP arasında hasıl bir ittifak yapılacağı tartışılmaya başlandı. Meral Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez, bakanlık veremez" çıkışı sonrası ittifak içinde son durum ne?

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Türkiye’yi sarsan depremden bir ay sonra seçim atmosferine girilirken, Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arkasında birleşerek cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi sonrasında HDP’nin durumu tartışılmaya devam ediyor. Millet İttifakı’ndan üst düzey yetkililer HDP’ye yaklaşım ile ilgili farklı açıklamalar yaptı. İYİ Parti ile yaşanan söz düellosu sonrası HDP'nin yeniden cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı gündemine alabileceği belirtiliyor.

İYİ Parti ile HDP karşı karşıya...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HPDP il görüşmesine itiraz etmezken, HDP'nin Altılı Masa'ya getirilmesi ya da seçimden sonra bakanlık verilmesi gibi alternatiflere kapıyı net bir biçimde kapattı. HDP adanı da Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e 'açık mektup' yazıp 'benim oyumu nasıl alacaksınız' diye sordu.

İYİ Parti ve Saadet oylarını düşürür

Reuters’a konuşan ittifaktan üst düzey bir isim, “HDP’nin destek vermesi milliyetçi İYİ Parti’den ve muhafazakar Saadet Partisi’nden oyları azaltabilir” dedi. CHP, HDP ile açıktan olmasa da gizli şekilde ittifaka hazır görünürken, bakanlık konusunun seçim bitene kadar gündeme gelmemesi kararı alındığı belirtiliyor.

DEVA ve Gelecek'in itirazı yok

Reuters’a konuşan kaynaklar Deva ve Gelecek Partileri’nin HDP ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Haberde, HDP’nin daha önce kendi adayını çıkarmayı düşündüğü fakat şimdi bu fikri değerlendirdikleri de hatırlatıldı. Meral Akşener'in dalatmaları sonrası HDP'nin tekrar aday çıkarma yoluna gidebileceği belirtiliyor.