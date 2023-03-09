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Melih Gökçek milletvekili adayı olmak istedi reddedildi iddiası! Oğlu Osman Gökçek'i de istemedi

Melih Gökçek milletvekili adayı olmak istedi reddedildi iddiası! Oğlu Osman Gökçek'i de istemedi

TÜRKİYE 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Milletvekili adayı olmak isteyenler parti genel merkezlerini mesken tutundu. Bu isimlerden birisinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek olduğu iddia edildi. Ancak Gökçek'in talebinin reddedildiği iddia edildi. Kendi adaylığına olumsuz bakılması üzerine Melih Gökçek'e, oğlu Osman Gökçek'i aday yapılması teklif edildi ancak Gökçek bunu reddetti.

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Türkiye, 10 Mart’ta resmen ilan edilecek seçim kararı ile birlikte 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, AK Parti'den Melih Gökçek iddiası geldi.  Odatv’nin haberine göre, Melih Gökçek AK Parti’den milletvekili olmak istiyor. Bu durum hem AK Parti Genel Merkezi'nde hem de Beştepe'de fikir aykırılıklarına neden oldu. 

Osman Gökçek teklifini reddetti

Melih Gökçek’in milletvekili olma talebine, milletvekili listelerini hazırlayan ekibin başında bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un sıcak baktığı iddia edildi. Fakat Gökçek’in ismi Külliye’de sıcak karşılanmadı. Bunun yerine Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in milletvekili yapılması teklif edilse de bu teklifi Melih Gökçek’in kabul etmediği belirtildi.

Eski Refah'lı vekil devreye girdi

Gökçek’in milletvekili olabilmesi için ise devreye kapatılan Refah Partisi eski milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın girdiği aktarıldı. Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde belediyeden aldıkları ihaleler tartışma konusu olan Korkutata ailesine, Gökçek tarafından Korkutata ailesine özel mezar yeri de tahsis edilmişti. 

Korkutata, Gökçek kulislerini hızlandırdı

Hüsamettin Korkutata’nın Gökçek’in milletvekili yapılabilmesi için AK Parti Genel Merkezi ve Külliye nezdinde girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan kulislerdeki yorumlara göre iktidar değişikliği olma ihtimaline karşı Gökçek’in dokunulmazlık zırhı için milletvekili olmak istediği de konuşulan konular arasında. 

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