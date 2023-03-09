Nisan'dan itibaren ödenecek! En düşüğü 3 bin 500 olacak! İşte il il kira desteği

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yeniden yapılan vatandaşlar için ödenen kira yardımı miktarı arttırıldı. Haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bu kapsamda İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3 bin 500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbulda 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbula ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız" diye konuştu.

Nisan ayından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak

İstanbul`daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. Yeni kira yardımları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak.

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Şehirlete göre yeni yardım bedelleri

İstanbul: Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira

Ankara: Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Bursa: Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Antalya: Aylık kira yardımı: 3 bin lira

İzmir: Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Diğer büyükşehirler

Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

Diğer şehirler

Aylık kira yardımı: 2 bin lira