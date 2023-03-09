Kulisleri çalkalayan Ekrem İmamoğlu iddiası! Kılıçdaroğlu istifa edecek genel başkanlık sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından Gazeteci Mehmet Tezkan, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta seçimi kazanması halinde genel başkanlığından istifa edeceği ve CHP'nin kongreye gideceği iddia etti.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla yaklaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sonrası CHP'de liderlik konusu yeniden açıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta seçimi kazanması halinde genel başkanlığından istifa edeceği ve CHP'nin kongreye gideceği iddia edildi. Gazeteci Mehmet Tezkan, söz konusu kongrede ise Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan seçilerek CHP'nin yeni lideri olacağını yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. 6'lı masada 72 saatlik krize neden olan adaylık meselesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü ile aşıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ifadesiyle iki isim Kılıçdaroğlu'nun "koşu partneri" oldu.

Kılıçdaroğlu Genel başkanlığı bırakacak mı?

CHP liderinin adaylığı sonrası herkes "Genel başkanlığı bırakacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında son kez konuştuğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları için startını verirken, bir süre daha genel başkanlığı koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. CHP liderinin, 2024 yerel seçimlerine kadar parti içinde liderlik çekişmesinin önüne geçmek için genel başkanlık görevini yürüteceği öğrenildi.

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası

Kulislerde ise CHP liderinin 14 Mayıs'ta seçimi kazanıp cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıkması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nin CHP genel başkanı olacağı konuşulmaya başlandı.

Kılıçdaroğlu istifa kararı alacak

Gazeteci Mehmet Tezkan, Halk TV'deki bugünkü yazısında CHP liderinin yerel seçimleri beklemeyip 14 Mayıs'ta istifa kararı alacağını ve CHP'nin kongreye gideceğini iddia etti.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı seçilir

İmamoğlu'nun da CHP Genel Başkanı seçileceğini belirten Tezkan, "İmamoğlu, CHP Genel Başkanı seçilir. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar İstanbul Belediye Başkanı görevini de sürdürür. Yani iki şapkası olur." diye yazdı.