Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçüncü kez masaya oturuyor

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel’de, NATO karargâhında yeniden başlıyor. Tarafların açıklamaları NATO’da yapılacak görüşmelerden farklı beklentileri olduğunu gösteriyor.

Abone ol

Ankara, özellikle İsveç’in üçlü anlaşmada yer alan unsurları yerine getirmediğinin NATO yetkililerince de görülmesi; Stockholm ve NATO Genel Sekreteri ise her iki başvuru sahibinin de yeterince adım attığının kayda geçmesi açısından Brüksel toplantısının önemli olacağını savunuyor.

Ankara, Stockholm ve Helsinki yönetimleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılımını içeren üçlü mutabakat muhtırası kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’ın temsil edeceği toplantı, İsveç ve Finlandiyalı müzakerecilerin yanı sıra NATO yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye, Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağ bir siyasetçinin, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde Kuran yakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı protesto gösterileri nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.