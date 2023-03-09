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Sıfır araçta bekleme süresi 6 aya çıktı! İşte 400 bin lira sınırında kalan 3 model

Sıfır araçta bekleme süresi 6 aya çıktı! İşte 400 bin lira sınırında kalan 3 model

İkinci ve sıfır otomobil piyasasında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. 400 bin lira sınırında sadece 3 model kaldı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel piyasadaki son durumu değerlendirdi.

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 İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet'e otomotiv piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

 “Maalesef yaşadığımız deprem felaketi ile birlikte bazı vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına araçlarını satışa çıkardığı hatta depremde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların da bu süreçte satışa çıkardıklarını görüyoruz." diyen Ertemel, "Deprem bölgesinde satışa sunulan araçlar ülke genelinin ortalama %7’sini oluşturmaktadır." dedi ve şöyle devam etti:

Döviz kuru sabit seyretmesine rağmen, artan maliyetler sebebiyle sadece son bir ayda sıfır araçlara ortalama yüzde 6 ile 8 oranında zam gelmiş durumda. 

Dolayısı ile geldiğimiz noktada en düşük sıfır araç bedeli sadece 3 markanın modeli ile birlikte 400.000 TL sınırında.

HYUNDAİ i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Benzin Yarı Otomatik - Fiyat: 402 bin 500 TL

RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Benzin Manuel - Fiyat: 403 bin TL

FIAT Egea 1.4 Fire Easy Plus 95 Benzin Manuel - Fiyat: 403 bin 400 TL

6 aya çıktı

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla fiyatların tekrar artacağı düşüncesiyle sıfır otomobile olan talep oldukça artmış, normal dönemde dahi karşılanamayan talepler için süre 6 aya kadar çıkmış durumdadır.

Çip krizi, hammadde ve enerji problemleri gibi önemli sorunlar hayatımızda var olduğu sürece, sıfır otomobilde tedarik problemleri ortadan kaybolmayacaktır.

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