Erdoğan bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üste üste dikkat çeken görüşmeler geldi. Dün MHP lideri Bahçeli ile görüşen Erdoğan’ın bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Erdoğan ile Destici'nin görüşmesinin saat 16.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.