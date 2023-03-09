BIST 5.460
DOLAR 18,96
EURO 20,03
ALTIN 1.105,31
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Erdoğan bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üste üste dikkat çeken görüşmeler geldi. Dün MHP lideri Bahçeli ile görüşen Erdoğan’ın bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Erdoğan ile Destici'nin görüşmesinin saat 16.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunan iş insanı, Ürdünlü prensesle evlenebilmek için Müslüman oldu
Yunan iş insanı, Ürdünlü prensesle evlenebilmek için Müslüman oldu
Deprem için tek seferlik vergi geliyor! TBMM'de kabul edildi
Deprem için tek seferlik vergi geliyor! TBMM'de kabul edildi
Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçüncü kez masaya oturuyor
Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçüncü kez masaya oturuyor
Sıfır araçta bekleme süresi 6 aya çıktı! İşte 400 bin lira sınırında kalan 3 model
Sıfır araçta bekleme süresi 6 aya çıktı! İşte 400 bin lira sınırında kalan 3 model
Kulisleri çalkalayan Ekrem İmamoğlu iddiası! Kılıçdaroğlu istifa edecek genel başkanlık sinyali
Kulisleri çalkalayan Ekrem İmamoğlu iddiası! Kılıçdaroğlu istifa edecek genel başkanlık sinyali
EPDK 23 şirkete lisans verdi
EPDK 23 şirkete lisans verdi
Nisan'dan itibaren ödenecek! En düşüğü 3 bin 500 olacak! İşte il il kira desteği
Nisan'dan itibaren ödenecek! En düşüğü 3 bin 500 olacak! İşte il il kira desteği
Maaşlara zam geldi! En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu
Maaşlara zam geldi! En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu
Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv deplasmanında sonunu getiremedi
Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv deplasmanında sonunu getiremedi
Yolda yürürken yanına 'Hızır' geldi! İzmir'de akılalmaz olay: Cebrail‘e götüreceğim...
Yolda yürürken yanına 'Hızır' geldi! İzmir'de akılalmaz olay: Cebrail‘e götüreceğim...
Saplantılı aşık dehşeti: Önce eski sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti
Saplantılı aşık dehşeti: Önce eski sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti
Sıfır arabayı 1 haftaya vereceğini söyleyen bayi buldular tüm paralarını kaptırdılar
Sıfır arabayı 1 haftaya vereceğini söyleyen bayi buldular tüm paralarını kaptırdılar