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Cumhur İttifakı'na iki yeni parti katılıyor! Bülent Ecevit ve Turgut Özal'ın partileri...

Cumhur İttifakı'na iki yeni parti katılıyor! Bülent Ecevit ve Turgut Özal'ın partileri...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi kulisler hızlandı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı seçimde elini güçlendirebilmek için yeni arayışlarını sürdürürken, ülkücü kökenli iki partinin yer aldığı Cumhur İttifakı'na biri soldan biri merkez sağdan iki parti katılıyor...

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AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı seçime sol bir ortakla girmeye hazırlanıyor. Bülent Ecevit'in DSP'si ile Turgut Özal'ın ANAP'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya hazırlanıyor. Sabah yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını yazdı.

DSP Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

DSP Genel Başkanı  Önder Aksakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyeceklerini ilan ederek, "Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz” demişti. 

Özal'ın ANAP'ı ile Ecevit'in DSP'si

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor." ifadesini kullandı.

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