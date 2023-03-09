Kılıçdaroğlu aday oldu Akif Beki kendinden geçti ekonomide Kılıçdaroğlu etkisi

Mlilet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif yazar tarafından sevinçle karşılandı. Yazar Akif Beki, "Değişim daha gelmeden, dolar borçlanmaya ödeyeceğimiz faizi yüzde 2 düşürdü, yüzde 8'e indirdi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesiyle ilgili yankılar sürüyor.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı muhalif yazarları sevince boğdu.

Bir dönem Erdoğan'ın sözcülüğünü yapan Karar yazarı Akif Beki, onlardan birisiydi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekonomide Kılıçdaroğlu etkisi" başlıklı yazısında değerlendiren Beki, ekonomi yönüne dikkat çekti.

"Demokratik yarışın adı bile yetiyor"

Adaylığın iç ve dış piyasalarda olumlu karşılandığını ve Türkiye'nin risk priminin sert bir şekilde düştüğünü yazan Beki, yazısında şu ifadelere yer verdi:

(...)2022'de ise küresel salgın da eklenince risk primimiz, 714 baz puanla son 14 yılın zirvesine kadar çıktı.

Yüzde 10 gibi görülmemiş faiz oranlarıyla dolar borçlanmak demekti bu.

Risk puanı deyip geçmeyin. Ülkeye pahalıya patlıyor, hepimizin cebinden çıkıyor, hissetmemeniz imkansız.

Şimdi 500 puanlara doğru geriliyor. Bloomberg HT'ye göre, Altılı Masa'daki uzlaşmanın etkisi.

Gösterge ortada, doğru yolda ilerlediğimizi söylüyor. Bir de şunu; centilmenlik içinde yarışırlarsa iyi olan kazanır ama kimse kaybetmez.

Estirdiği iyimserlik havasına baksanıza; Halil İbrahim sofrasını bereketlendirmeye, demokratik yarışın adı bile yetiyor.

Değişim daha gelmeden, dolar borçlanmaya ödeyeceğimiz faizi yüzde 2 düşürdü, yüzde 8'e indirdi.

Demokrasi kazandığında ülke kazanıyor, hepimiz kazanıyoruz.

Abdülhak Hâmid'in deyişiyle, mağlup olanlar bile galip sayılır bu yolda.