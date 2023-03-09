İYİ Parti'den Demirtaş'ın Akşener mektubuna cevap geldi: Kesin çizgilerimiz var

İYİ Partili Bahadır Erdem, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti lideri Akşener'e yazdığı açık mektuba cevap verdi.

Abone ol

İYİ Partili Erdem, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti lideri Akşener'e yazdığı açık mektuba ilişkin, "Kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum" dedi.

HDP için neden bir hak değil?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” sözleri üzerine eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş dün İYİ Parti liderine açık mektup yazmış, “Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP’nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir” diye sormuştu.

Halk TV'deki "Sözüm var" programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum

Erdem, "Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metot yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil" dedi.

Kesin olan çizgilerimiz var

"Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var" diyen Erdem, "Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugün de netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.