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"30 bin liraya mezarımı kiraladım" diye isyan etti! Korkunç gerçekle yüzleşen kadın ikinci kez şok yaşadı

"30 bin liraya mezarımı kiraladım" diye isyan etti! Korkunç gerçekle yüzleşen kadın ikinci kez şok yaşadı

İSTANBUL Avcılar'da 3 ay önce dükkan kiralayan Nursel Keklik, 30 bin lira aylık bedelle kiraladığı iş yerinde sigorta işlemlerini başlatırken korkunç bir gerçekle yüzleşti. Binadaki taşıyıcı kolonların durumunu görünce şoke olan Keklik, mülk sahibinden aldığı cevapla ikinci kez şok geçirdi.

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İstanbul Avcılar'da 3 ay önce dükkan kiralayan Nursel Keklik, 30 bin liralık sözleşmeye imza attı. Dükkanı tutarken, binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmeyen Keklik, korkunç gerçekle iş yerini sigortalamak isteyip yapamayınca yüzleşti. Keklik, binadaki taşıyıcı kolonların durumunu görünce şoke oldu. Kiracı esnafın "30 bin liraya mezarımı kiraladım" sözleri ise dikkat çekti.

ATV Haber'in haberine göre, Nursel Keklik, "Bütün kolonlarda derinlemesine çatlak var. Taşıyıcı kolonlar kasti olarak delinmiş. Binada oturan herkes kendi mezarında yaşıyor şu an." diye konuştu.

Pes dedirten görüntüler

Görüntüler ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Boru geçirmek için ana taşıyıcı kolonun delindiği ve borunun kolonun içinden geçirildiği görüldü.

Bir kez daha şoke oldu

Keklik ise "Yüksek kiralar almak uğruna kimseye mezar kiralamasınlar" dedi. Kiracı esnaf, önlem almak için mülk sahibiyle iletişime geçtiğinde ise bir kez daha şoke oldu.

"İşine gelmiyorsa 1 yıllık ücreti ver git"

Keklik, bunu "Hanımefendi bana binasının sağlam olduğunu, işime gelmiyorsa gitmem gerektiğini söyledi. 'Tamam' dedim. Masraflarımı karşıladığı zaman çıkacağımı söyledim. Haklarımı vermeyeceğini sözleşmedeki bir yıllık ücretin tamamını alacağını söyledi." diyerek anlattı.

Kaynak: ATV Haber

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