BIST 5.460
DOLAR 18,96
EURO 20,03
ALTIN 1.105,31

Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor

|
Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor

ADANA'da, dalında atıl hale gelen limonlar mahallenin geçim kaynağı oldu. Mahalle sakinleri tarafından çamaşır gibi asılarak kurutulan atıl limonlar hem onlara gelir sağlıyor hem de ekonomiye kazandırılıyor. Bahçede 3 TL'ye düşen limonun, kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise şaşırtıyor. Kurutulan limon kabukları bakın hangi alanlarda kullanılıyormuş.

Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor

Kozan'a bağlı Konak Mahallesi'nde narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Bu yıl dalında 7 TL'den alıcı bulan ve 3 TL'ye düşen limon, portakal ve turunç ürünleri kabukları kurutularak ekonomik girdi sağlıyor. 

113
Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor

Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan mahalle sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuyor.

213
Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor

İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oldu.

313
Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor

Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurulup daha fazla istihdam sağlanmasını istediklerini kaydetti.

413