Çamaşır gibi asıyorlar fiyatıyla şaşırttı! Mahalleli kurutup gelir sağlıyor ekonomi de kazanıyor
ADANA'da, dalında atıl hale gelen limonlar mahallenin geçim kaynağı oldu. Mahalle sakinleri tarafından çamaşır gibi asılarak kurutulan atıl limonlar hem onlara gelir sağlıyor hem de ekonomiye kazandırılıyor. Bahçede 3 TL'ye düşen limonun, kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise şaşırtıyor. Kurutulan limon kabukları bakın hangi alanlarda kullanılıyormuş.
Kozan'a bağlı Konak Mahallesi'nde narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Bu yıl dalında 7 TL'den alıcı bulan ve 3 TL'ye düşen limon, portakal ve turunç ürünleri kabukları kurutularak ekonomik girdi sağlıyor.
Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan mahalle sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuyor.
İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oldu.
Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurulup daha fazla istihdam sağlanmasını istediklerini kaydetti.