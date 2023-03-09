Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan korkutan rapor 4 binden fazla okul yüksek riskli

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın, “Türkiye’nin Deprem Riski En Yüksek Alanlarında Kalan Okullarımız” başlıklı raporunda, Milli Eğitim Bakanlığı da göreve çağrıldı. Raporda, İstanbul’daki 93 okulun yetmeyeceği, Türkiye’de diğer deprem riski yüksek alanlardaki okullarda da acilen deprem performans analizlerinin yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alanlarda bulunduğunu, ülke genelinde 191 okulun da doğrudan fay hattı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, risk haritasına göre bu alanlarda kalan okul, hastane, idari yapılar, kritik altyapı ve konutların öncelikle gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, raporda, Türkiye Diri Fay Haritası ile AFAD Başkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, 0.50g ve üstü ivme değerleri baz alınarak oluşturulan risk haritasına göre, bu alanlarda kalan okul, hastane, idari yapılar, kritik altyapı tesisleri ve konutların öncelikle gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Okullar daha güvenli alana taşınmalı

Raporda, şu görüşlere yer verildi:

“Okullarımızın yüzde 8,5’ni oluşturan 4 bin 159’u yüksek ivme değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlar üzerine inşa edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öncelik sırası da dikkate alınarak söz konusu okulların gözden geçirilmesi, fay sakınım bandı içinde olanlar ile zayıf mühendislik özellikleri sahip, jeolojik sakıncalı alanlar üzerine inşa edilmiş okul binalarının yıkılarak daha güvenli alanlara taşınması, diğer alanlarda kalan okul binaları için ise kapsamlı deprem performans analizlerinin yapılarak yeterliliklerin gözden geçirilmesi ve AFAD Başkanlığı’nın da söz konusu okullar hakkında yapılan çalışmaları kamuoyu ile periyodik olarak paylaşması gerekmektedir.”