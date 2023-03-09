Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklama! 'Kapıya dayandı, Avrupa Yakası daha tehlikeli'

KAHRAMANMARAŞ depremi için önceden uyaran ve haklı çıkan deprem bilimci Prof. DR. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremiyle ilgili yeni uyarılar geldi. "İstanbul depremi kapıya dayandı" diyen Naci Görür, "İstanbul depreminde Anadolu yakası daha az zarar görecek, Avrupa yakası kıyalı 10 şiddetinde sallanacak" dedi...

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremler sonrası tüm dikkatler olası İstanbul depremine çevrildi. Büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak" dedi. Katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade ederek şunları söyledi:

İstanbul'da deprem periyodu 250 sene...

Burada beklediğimiz deprem en son 1766... 250 senede bir büyük deprem üretiyor İstanbul'da. Evet periyodu bu. Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var. Burada deprem olacak. 99'da deprem var, Şarköy'de 1912'de var. İkisinin arasındaki bölümde 1766'dan beri deprem yok.

Asya yakası daha az etkilenecek

- Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak ve Marmara depremini oluşturacak. Bunu kabul edelim, halk bunu bilsin. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek. Burada jeolojik formasyonlar zemin itibarıyla daha güçlü. Anadolu yakası zemin olarak daha güçlü, Avrupa yakası daha zayıf. Dolayısıyla burada hasar göreceli olarak burada daha fazla.

Kıyıda deprem 10 şiddetinde olacak

- Kıyıya yakın, kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru gittiği yerlerde çoğunlukla depremin şiddeti 9 olacak. Kuzeye doğru çıkınca bu düşecek. Ve 8, 7 vs. düşecek. Aynı şekilde Anadolu yakasında da kıyıya paralel kesimlerde 9 şiddeti ve kuzeye doğru azalacak. Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak.