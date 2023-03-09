BIST 5.492
DOLAR 18,96
EURO 20,03
ALTIN 1.106,28
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklama! 'Kapıya dayandı, Avrupa Yakası daha tehlikeli'

Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklama! 'Kapıya dayandı, Avrupa Yakası daha tehlikeli'

KAHRAMANMARAŞ depremi için önceden uyaran ve haklı çıkan deprem bilimci Prof. DR. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremiyle ilgili yeni uyarılar geldi. "İstanbul depremi kapıya dayandı" diyen Naci Görür, "İstanbul depreminde Anadolu yakası daha az zarar görecek, Avrupa yakası kıyalı 10 şiddetinde sallanacak" dedi...

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremler sonrası tüm dikkatler olası İstanbul depremine çevrildi. Büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak" dedi. Katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük bir depremin İstanbul'un kapısına dayandığını ifade ederek şunları söyledi:

İstanbul'da deprem periyodu 250 sene...

Burada beklediğimiz deprem en son 1766... 250 senede bir büyük deprem üretiyor İstanbul'da. Evet periyodu bu. Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var. Burada deprem olacak. 99'da deprem var, Şarköy'de 1912'de var. İkisinin arasındaki bölümde 1766'dan beri deprem yok.

Asya yakası daha az etkilenecek

- Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak ve Marmara depremini oluşturacak. Bunu kabul edelim, halk bunu bilsin. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek. Burada jeolojik formasyonlar zemin itibarıyla daha güçlü. Anadolu yakası zemin olarak daha güçlü, Avrupa yakası daha zayıf. Dolayısıyla burada hasar göreceli olarak burada daha fazla.

Kıyıda deprem 10 şiddetinde olacak

- Kıyıya yakın, kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru gittiği yerlerde çoğunlukla depremin şiddeti 9 olacak. Kuzeye doğru çıkınca bu düşecek. Ve 8, 7 vs. düşecek. Aynı şekilde Anadolu yakasında da kıyıya paralel kesimlerde 9 şiddeti ve kuzeye doğru azalacak. Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak.

ÖNCEKİ HABERLER
Melih Gökçek'ten Yunus Günçe'ye sert tepki: Senin suratına tükürmek boynumuzun borcu!
Melih Gökçek'ten Yunus Günçe'ye sert tepki: Senin suratına tükürmek boynumuzun borcu!
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu:Ücretler iade edilecek
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu:Ücretler iade edilecek
Kiev ve çevresine büyük çaplı füze saldırısı
Kiev ve çevresine büyük çaplı füze saldırısı
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu
Altın fiyatları için bomba tahmin! 9 Mart gram-çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları için bomba tahmin! 9 Mart gram-çeyrek altın ne kadar oldu?
"30 bin liraya mezarımı kiraladım" diye isyan etti! Korkunç gerçekle yüzleşen kadın ikinci kez şok yaşadı
"30 bin liraya mezarımı kiraladım" diye isyan etti! Korkunç gerçekle yüzleşen kadın ikinci kez şok yaşadı
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan korkutan rapor 4 binden fazla okul yüksek riskli
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan korkutan rapor 4 binden fazla okul yüksek riskli
CHP'de '0,5 oyla bakanlık alacak' isyanı çıktı Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere vermeyi düşündüğü vekil sayısı belli oldu
CHP'de '0,5 oyla bakanlık alacak' isyanı çıktı Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere vermeyi düşündüğü vekil sayısı belli oldu
İYİ Parti'den Demirtaş'ın Akşener mektubuna cevap: Kesin çizgilerimiz var
İYİ Parti'den Demirtaş'ın Akşener mektubuna cevap: Kesin çizgilerimiz var
Cumhur İttifakı'na iki yeni parti katılıyor! Bülent Ecevit ve Turgut Özal'ın partileri...
Cumhur İttifakı'na iki yeni parti katılıyor! Bülent Ecevit ve Turgut Özal'ın partileri...
Kılıçdaroğlu aday oldu Akif Beki kendinden geçti ekonomide Kılıçdaroğlu etkisi
Kılıçdaroğlu aday oldu Akif Beki kendinden geçti ekonomide Kılıçdaroğlu etkisi
Erdoğan bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek
Erdoğan bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek