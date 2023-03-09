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Kiev ve çevresine büyük çaplı füze saldırısı

Kiev ve çevresine büyük çaplı füze saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamalar olduğunu bildirdi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın diğer bölgelerinde de patlama sesleri duyuldu
Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov açıklamasında, "Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı nesneleri yine işgalcilerin hedef alanı altındadır." dedi.

Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, füzeler bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı."

Ukrayna'nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti.

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