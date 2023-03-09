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Altın fiyatları için bomba tahmin! 9 Mart gram-çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları için bomba tahmin! 9 Mart gram-çeyrek altın ne kadar oldu?

 Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, “ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, güçlü ekonomik verilere işaret ederek, faiz oranlarının daha yüksek olabileceğini söyledi. Altın fiyatları bu açıklama ile yeniden baskı altına girdi” dedi.

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 Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, düşüşü ile yatırımcıyı şoke eden altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yağbasan şunları kaydetti:

“Bu yıl 1185 TL ile zirve, 1095 TL ile dip seviye görüldü. Fiyatlar, iki ABD verisi öncesi 2023 yılında gördüğü dip seviyelere yakın seyrediyor. Dolar/TL’nin de stabil görünümü dikkate alındığında, gram altında 1095-1100 TL seviyelerinin önemli bir taban noktası olduğu söylenebilir. Ons altında 2 bin dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir.”

9 Mart altın fiyatları

Gram altın: 1.106,20

Çeyrek altın: 1.857

Yarım altın:3.713

Cumhuriyet altını:7.398

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