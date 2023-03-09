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Melih Gökçek'ten Yunus Günçe'ye sert tepki: Senin suratına tükürmek boynumuzun borcu!

Melih Gökçek'ten Yunus Günçe'ye sert tepki: Senin suratına tükürmek boynumuzun borcu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin videosunu paylaşarak sert tepki gösterdi. Gökçek yaptığı paylaşımda, "Görün millet, bu haysiyetsizler nasıl kin yüklü. 15 Mayıs'ta senin suratına tükürmek boynumuzun borcu..." ifadelerini kullandı.

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Seçimlere dair yorumlarıyla dikkat çeken oyuncu Yunus Günçe tepki çeken sözleriyle gündemde... Sosyal medyadaki paylaşımında "Troller troller" diyerek bir kesimi hedef alan Günçe sosyal medyada tepki çekti.

"15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G...zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun" diyerek şoke eden Yunus Günçe'ye tepkiler gecikmedi.

"Kin yüklü" diyerek kızdı

Melih Gökçek de o videoyu paylaşarak sert sözler söyledi.

Eski belediye başkanı Gökçek Yunus Günçe'yi hedef alarak "Adı Yunus Günçe, oyuncuymuş.. Milleti tehdit ediyor... Görün millet, bu haysiyetsizler nasıl kin yüklü. 15 Mayıs'ta senin suratına tükürmek boynumuzun borcu..." dedi.

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