BIST 5.490
DOLAR 18,95
EURO 20,05
ALTIN 1.107,83
HABER /  POLİTİKA

Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var

Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var

Geçtiğimiz günlerde vefat eden CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın son paylaşımı dikkat çekti. Baykal, Cumhurbaşkanlığı için aday olan Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, 'İyi ki Erdoğan var' ifadesini kullandı.

Abone ol

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal 31 Ekim 2022 tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Aslı Baykal, Cumhur İttifakı'nda yer alacağı iddialarıyla çok konuşulmuştu. Deniz Baykal'ın kızı CHP’ye eleştirileri ile gündemden düşmüyor. 

Aslı Baykal'ın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Aslı Baykal, Millet İttifakı’nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirten Aslı Baykal, 'İyi ki Erdoğan var' ifadesini kullandı. Aslı Baykal, demokrasinin Erdoğan sayesinde yaşatıldığını savundu.

Baykal’ın paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Masözle cinsel sohbet eden adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: Mutsuz son!
Foto Galeri Masözle cinsel sohbet eden adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: Mutsuz son! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan kolisini enflasyon canavarı yuttu ürün sayısı azaldı fiyatı 1 yılda yüzde 131 arttı
Ramazan kolisini enflasyon canavarı yuttu ürün sayısı azaldı fiyatı 1 yılda yüzde 131 arttı
Depreme karşı Şili modeli! Binaya hasar bile vermiyor
Depreme karşı Şili modeli! Binaya hasar bile vermiyor
Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklama! 'Kapıya dayandı, Avrupa Yakası daha tehlikeli'
Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklama! 'Kapıya dayandı, Avrupa Yakası daha tehlikeli'
Binaların ömrünü azaltıyor! Uzmanlar sinsi tehlikeye dikkat çekti
Binaların ömrünü azaltıyor! Uzmanlar sinsi tehlikeye dikkat çekti
Melih Gökçek'ten Yunus Günçe'ye sert tepki: Senin suratına tükürmek boynumuzun borcu!
Melih Gökçek'ten Yunus Günçe'ye sert tepki: Senin suratına tükürmek boynumuzun borcu!
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu:Ücretler iade edilecek
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu:Ücretler iade edilecek
Kiev ve çevresine büyük çaplı füze saldırısı
Kiev ve çevresine büyük çaplı füze saldırısı
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu
Altın fiyatları için bomba tahmin! 9 Mart gram-çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları için bomba tahmin! 9 Mart gram-çeyrek altın ne kadar oldu?
"30 bin liraya mezarımı kiraladım" diye isyan etti! Korkunç gerçekle yüzleşen kadın ikinci kez şok yaşadı
"30 bin liraya mezarımı kiraladım" diye isyan etti! Korkunç gerçekle yüzleşen kadın ikinci kez şok yaşadı
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan korkutan rapor 4 binden fazla okul yüksek riskli
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan korkutan rapor 4 binden fazla okul yüksek riskli
CHP'de '0,5 oyla bakanlık alacak' isyanı çıktı Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere vermeyi düşündüğü vekil sayısı belli oldu
CHP'de '0,5 oyla bakanlık alacak' isyanı çıktı Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere vermeyi düşündüğü vekil sayısı belli oldu