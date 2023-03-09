Deniz Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var

Geçtiğimiz günlerde vefat eden CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın son paylaşımı dikkat çekti. Baykal, Cumhurbaşkanlığı için aday olan Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, 'İyi ki Erdoğan var' ifadesini kullandı.

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CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal 31 Ekim 2022 tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Aslı Baykal, Cumhur İttifakı'nda yer alacağı iddialarıyla çok konuşulmuştu. Deniz Baykal'ın kızı CHP’ye eleştirileri ile gündemden düşmüyor.

Aslı Baykal'ın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Aslı Baykal, Millet İttifakı’nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirten Aslı Baykal, 'İyi ki Erdoğan var' ifadesini kullandı. Aslı Baykal, demokrasinin Erdoğan sayesinde yaşatıldığını savundu.

Baykal’ın paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."