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Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!

Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!

ANAYASA Mahkemesi son dakika kararıyla kapatma davasında HDP'nin 14 Mart'ta yapması gereken sözlü savunmayı 11 Nisan'a erteledi...

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Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteledi. Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart’ta kararlaştırmıştı. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davada süreç devam ediyor. Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davalarda, "ceza davası" prosedürü izleniyor. 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için AYM'den istediği süre tamamlandı.

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.

Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı, toplantı için gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. (

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