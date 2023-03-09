Ukrayna acil cephane istedi AB yeni plan için bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Rusya savaşında askeri teçhizatı azalan Ukrayna'ya yardım etmek için yeni plan üzerinde çalışıyor.

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Birliğin savunma bakanları, Ukrayna'ya bir milyar euro değerinde mühimmat sevk etmek üzere stoklarını artırmayı görüşmek için İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi.

Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov, toplantı öncesi "Bir numaralı önceliğimiz hava savunma sistemleri, ayrıca mühimmat, cephane ve yine cephane" dedi. Kiev'in 155 milimetrelik obüs mermisi sıkıntısı çektiği belirtiliyor.

Bakanlar, Kiev'in acil ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa'nın savunma sanayisini uzun vadede güçlendirmek için görüş alış verişinde bulunuyor.

İlk olarak üye ülkelerin stoklarındaki mermileri yakın zamanda Kiev'e göndermelerini sağlamak için bloğun ortak Avrupa Barış Aracı'ndan bir milyar euro kullanılması bekleniyor.

Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri, 3,6 milyar eurosu ortak fondan olmak üzere 12 milyar euroluk askeri destek taahhüdünde bulunmuştu.

İkinci olarak mühimmat üreticilerini kapasitelerini arttırmaya teşvik edecek büyük çaplı ortak siparişler verilmesi düşünülüyor.

Ukrayna'ya daha fazla yeni fon taahhüt edilmesini isteyen Estonya, bir milyon mermi için dört milyar euro harcamayı önerdi. Ancak AB yetkilileri Ukrayna için ortak bütçede halihazırda bulunan bir milyar euronun harcanabileceğini söylüyor.

"Daha fazlasına ihtiyacımız var"

Reznikov, "Daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yeterli değil çünkü bir milyon mermiye ihtiyacımız var ve yaklaşık olarak dört milyar euro olmalı," dedi.

AB'nin 20 Mart'ta yapılacak dışişleri bakanları toplantısına kadar Ukrayna'ya mühimmat gönderilmesi konusunda kesin bir plan üzerinde anlaşmaya varabileceği belirtiliyor.

Ukrayna'ya gönderilecek askeri malzemenin birlik dışındaki ülkelerden alınabileceği tartışılıyor.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson "Eğer başka ülkelerden başka teslimatlar olacaksa, bu olasılığı dışlamamalıyız. Odak noktası Ukrayna'ya yardım etmek ve bunu başarmanın en iyi yolu bulmak olmalı." dedi.