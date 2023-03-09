İstanbul'da durum çok fena! 9 yılın karşılaştırmasında en düşük seviye...

Barajlar resmen alarm veriyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 Mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu.

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İSKİ verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranları ise Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi.

Su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 850 bin metreküp oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 85, 2014'te yüzde 28,82, 2015'te yüzde 94,95, 2016'da yüzde 89,04, 2017'de yüzde 87,78, 2018'de yüzde 90,25, 2019'da yüzde 93,28, 2020'de yüzde 63,88, 2021'de yüzde 60,37, 2022'de ise yüzde 83,48 olarak kaydedildi.