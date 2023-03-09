EYT’de promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor ilk teklif 9 bin 200 TL flaş detaylar

EYT’liler için ilk kampanya açıklayanlardan QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan EYT’lilere 8.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatına ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı’na özel, Market ve Eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL’lik nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu.