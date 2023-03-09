EYT’de promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor ilk teklif 9 bin 200 TL flaş detaylar
Milyonlarca EYT'li başvuru için harekete geçerken gözler emekli promosyonuna çevrildi. İlk maaşlarını Nisan ayında alması beklenen EYT'liler için hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Detaylara göz atın...
Bankalar EYT’lilerin emekli maaşlarını taşımalarına yönelik promosyonlarını açıklamaya başladı. Emekli maaşlarını taşıyanların 3 yıl taahhütte bulunması gerekiyor.
EYT’liler için ilk kampanya açıklayanlardan QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan EYT’lilere 8.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatına ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı’na özel, Market ve Eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL’lik nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu.
Diğer bankaların halihazırdaki emekli promosyonları şu şekilde:
Ziraat Bankası
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.