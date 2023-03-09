Olası İstanbul depreminde Avrasya Tüneli'yle ilgili Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

"(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız." diyen Karaismailoğlu, "Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, "(Deprem bölgesindeki baz istasyonları) İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşın taşındığını söyledi.

"Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak"

Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz." dedi.

"İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var." diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek." ifadesini kullandı.