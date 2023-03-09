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Yeniden Refah Partisi'nde yönetici Ramazan Yılmaz ölü bulundu! Not bırakmış

Yeniden Refah Partisi'nde yönetici Ramazan Yılmaz ölü bulundu! Not bırakmış

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın bıraktığı nota jandarma ekipleri tarafından el koyuldu.

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Bartın’da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu. Olay gece saatlerinde meydana gelirken Yılmaz’ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Yılmaz’ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Bıraktığı nota ekipler el koydu

Yılmaz’ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz’ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

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