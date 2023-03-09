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Foreign Policy'den seçim analizi: Erdoğan oyunu yükseltti Kılıçdaroğlu mücadeleci

Foreign Policy'den seçim analizi: Erdoğan oyunu yükseltti Kılıçdaroğlu mücadeleci

Türkiye seçim için geri sayıma geçerken dünya basını da gelişmeleri anbean takip ediyor. Foreign Policy'nin seçim analizi dikkat çeken yazılardan oldu. FP, iki farklı seçim senaryosu kaleme alırken Wells Fargo ekonomi tahminlerine yer verdi.

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Türkiye'de muhalefetin yaşadığı aday krizinin çözüme kavuşmasının ardından seçimler için gün sayılmaya başlandı. Dünya basını da hem muhalefetteki aday krizini hem de Türkiye adım adım seçime giderken yaşananları yakından takip ediyor. ABD merkezli Foreign Policy'den dikkat çeken bir seçim analizi geldi. Dergi internet edisyonunda yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'yetenekli bir hatip' nitelendirmesi yapılırken muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri ikna etmek için mücadele edeceği ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu son zamanlarda daha çok performans gösterdi

FP, ''Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin mücadele ile karşı karşıya'' başlığında Ankara merkezli Tepav düşünce kuruluşunda analist Selim Koru'nun ifadelerine de yer verdi. Koru, ''Bazı insanlar bir kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde telefonlarına bakıyor.'' ifadeleriyle dikkat çekti. Koru, son zamanlarda ise Kılıçdaroğlu'nun daha iyi performans gösterdiğine, ''Muhalefet çevrelerinde artık çok enerji var'' diyerek ifade etti. 

''Kılıçdaroğlu'nun eksikleri var"

Koç Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Ali Çarkoğlu, ''Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi sınırlı, orası kesin'' derken bir iletişimci ve konuşmacı olarak eksiklikleri olduğunu söyledi. Koalisyonun poopüler belediye başkanlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da denkleme dahil etmesi ile ihtimalinin arttığını belirten Çarkoğlu, farklı ideolojilere sahip cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmanın 'son derece zor' olacağını belirtti.

İstanbul Sabancı Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Berk Esen, Kılıçdaroğlu'nun sadece Erdoğan karşıtı bir aday olmaktansa seçmenlere 'açık bir ajanda' göstermesi gerektiğini söyledi. Esen, kararsız seçmenlerin yüzde 10-15 olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kazanması için bir yol gördüğünü açıkladı.

FP, ''Erdoğan, yükselen fiyatlara ve düşen para birimine duyulan öfkeye rağmen özellikle muhafazakar ve dindar Türkler arasında popülerliğini koruyor'' değerlendirmesinde bulunurken asgari ücrete ve kamu sektörüne gelen zam nedeniyle oy oranını yükselttiğini iddia etti.

Kürtlerin oyları belirleyici

FP, seçimlerde kürtlerin oyunun belirleyici olduğunu belirttiği haberinde, HDP'nin iki tarafta da yer almadığını bu yüzden önemli bir aktör konumunda olduğunu yazdı. 

Seçim sonrası için ekonomi takvimi

Wells Fargo genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olası senaryoların yer aldığı bir rapor yayımladı. Yüzde 55-60 ihtimal verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazandığı senaryoda doların 2023 sonunda 19.5 TL, 2024 ortasında ise 20 TL'ye çıkması bekleniyor.

Seçimi muhalefetin kazanması durumunda ise TCMB'nin daha sıkı bir para politikası uygulayacağı ve bu durumda doların 2023 sonunda 15 TL, 2024 ortasında ise 14 TL'ye gerileyeceği öngörüldü.

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