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YSK'dan açıklama geldi: Çalışmalar tamamlandı, detaylı tespitte bulunuldu

YSK'dan açıklama geldi: Çalışmalar tamamlandı, detaylı tespitte bulunuldu

Yüksek Seçim Kurulu, depremlerin ardından görevlendirilen heyetin bölgede, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespitte bulunduğunu bildirdi.

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YSK'den yapılan açıklamada büyük deprem felaketinin ardından YSK Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetlerin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Detaylı incelemelerde, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur. Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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