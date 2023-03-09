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Afganistan'da valilik binasına saldırı: Vali hayatını kaybetti

Afganistan'da valilik binasına saldırı: Vali hayatını kaybetti

AFGANİSTAN'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde valilik binasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetindeki valilik binasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Balkh polis sözcüsü Asif Waziri yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında valilik binasının ikinci katında patlama meydana geldi. Vali Muzamil ile 2 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Waziri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, durum netleştikçe daha fazla ayrıntı vereceğini belirtti.

Yerel güvenlik kaynakları ise 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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