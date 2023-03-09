Masözle cinsel sohbet eden adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: Mutsuz son!
İZMİR'de, sosyal medyada karşısına çıkan masaj reklamına tıklayan adam tuzağa çekildiğinin farkında değildi. Sözde masözle dakikalarca yazışıp cinsel ilişki için fiyat soran adam, sohbeti epey ilerletti... O adam 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. Mağdurun avukatından uyarı geldi... İşte ilginç dolandırıcılık hikayesi...
Geçtiğimiz hafta İzmir'in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamı görüp tıkladı.
Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı.
Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.
3 gün sonra şoke oldu
G.D.'nin telefonuna ise 3 gün sonra bir avukat mesaj atarak, mesajlaşmaları bahane gösterip cinsel tacizden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.