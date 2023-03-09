Sözcü'de Yılmaz Özdil depremi! Sözcü TV'den kovulunca, Sözcü gazetesini bıraktı

SÖZCÜ'de deprem... Yılmaz Özdil'in, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliğini 6 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından sona ermişti. Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den istifa etmediği, görevden alındığı ortaya çıktı. Özdil'in ardından onun göreve getirdiği Korcan Karar istifa etmek zorunda kaldı. Getirdiği ekiple yollar ayrılınca, Yılmaz Özdil de yarın itibariyle Sözcü gazetesi ile yollarını ayırdı. İşte Özdil'in yarınki yazısının başlığı...

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Sözcü gazetesinin en çok okunan yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil, yarından itibaren Sözcü gazetesi ile yollarını ayırıyor. Özdil, 1 Mat'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliği görevini sadece 6 gün sürdürebilmişti.

Gazeteci Talat Atilla, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'in Sözcü'nün köşe yazarlığını da bıraktığını şu sözlerle duyurdu: "Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden istifa etti. Yarınki yazısının başlığı 'Buraya kadar!'..."

Sözcü TV'de peş peşe istifalar geldi

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de, kanalın genel yayın yönetmeni Yılmaz Özdil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve bu doğrultuda yayın yapmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması üzerine Özdil'in, 7 Mart günü Sözcü TV Yayın Yönetmenliği sona erdi.

Yılmaz Özdil istifa etmedi görevden alındı

İnternethaber'in edindiği bilgilere göre, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den ayrılmadı görevden alındı. Özdil'in göreve getirdiği Korcan Karar da istifa etmek zorunda kaldı. Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in getirdiği ekiple yollar ayrılınca, Yılmaz Özdil'in gazete yazarlığı da son buldu..

Yılmaz Özdil ayrılığı böyle duyurdu Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın” dedi.

Korcan Karar bırakmak zorunda kaldı

Sözcü TV’de Yılmaz Özdil'in ardından deneyimli televizyoncu Alişer Delek, Sözcü Televizyonu Genel Müdürü oldu. Bu gelişmenin ardından Yılmaz Özdil'in göreve getirdiği Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar da görevini bırakmak zorunda kaldı.

Onlar da görevlerini bıraktılar

Bunun ardından Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer, Haftasonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli, Kırmızı Beyaz programının moderatörü aynı zamanda 13.00 bülteni sunucusu Tuba Emlek, Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar ve Şef Yönetmen Tankut Gürsel istifa kararı aldı.