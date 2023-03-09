Enkaz altından altınları bulundu kadın sevinçten bayıldı

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu. Haberi duyar duymaz koşarak gelen kadın 40 bin lira değerindeki altınlarına ulaşınca sevinçten bayıldı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrasında bölgelerde enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Depreme Afşin’deki evlerinde yakalanan Adem ve İsmigül Ertuğrul’un evleri yıkıldı. Kendi imkanlarıyla enkaz altından kurtulan aile ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı.

40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı

Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.

Sevinçten bayıldı

Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.