Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi
16.00 Antalyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
12 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Mete Kalkavan
13 Mart Pazartesi
20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler