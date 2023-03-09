Oyundan atılan Ergin Ataman: Euroleague organizasyonu adına utanç vericiydi

Anadolu Efes Başanrenörü Ergin Ataman, Kızılyıldız maçında taraftarların şahsına yaptığı hareketlerin spor ve Euroleague organizasyonu adına utanç verici olduğunu söyledi.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27'nci haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 94-75 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon ligde 13'üncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip 12'nci galibiyetine ulaştı.

THY Euroleague'in 28. haftasında cuma günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek olan A. Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maccabi Tel Aviv, play-off için en önemli maçımız. Eksiklerimize rağmen taraftarımızın yapacağı atmosfer ve motivasyon ile mutlaka kazanacağız. Her zaman centilmenliği ve sporu güzelleştiren Fair-Play ruhunu sahaya yansıtan taraftarımızın güzelliğini dün akşam bir kez daha anladım. Belgrad’da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve Euroleague organizasyonu adına utanç vericiydi" diye konuştu.

Ataman, Kızılyıldız mücadelesinde iki teknik faul alarak oyundan ihraç edilmişti.