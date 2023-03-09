6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi de durdurmadı: Son 8 günde kesilen cezaya bakın

Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi çerçevesinde toplamda 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Sadece 1-8 Mart tarihleri arasında 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

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Sıfır araçlar için uygulanan otomobilin 6 ay kullanılması ya da 6 bin kilometre yol katedilmesi kuralına ilişkin pazarlama ve satış kısıtlaması çerçevesinde kurallara uymayan işletmeler Denetimler sonucunda geçtiğimiz günlerde 36 işletmeye toplam 15 milyon 905 bin 127 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştı.

Bu defa aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart tarihleri arasında yapılan denetimler sonucunda 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “Otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezasının toplam 35 milyon 110 bin 527 Türk lirasına ulaştığı. İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımızca önümüzdeki günlerde de bu denetimlere devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.