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Aşk bombası Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi bakın kim olmuş! Birlikte ilk kez yakalandılar

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Aşk bombası Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi bakın kim olmuş! Birlikte ilk kez yakalandılar

Aşk hayatıyla sık gündeme gelen Defne Samyeli, yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez kameralara yakalandı. Defne Samyeli'nin gönlünü kaptırdığı isim bakın kim olmuş...

Aşk bombası Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi bakın kim olmuş! Birlikte ilk kez yakalandılar

Aldatmak dizisiyle izleyici karşısına çıkan Defne Samyeli geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı, ikilinin ilişkilerini gizli tutmaya çalıştığı iddiası gündeme gelmişti.

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Aşk bombası Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi bakın kim olmuş! Birlikte ilk kez yakalandılar

Çıkan haberlere ilk açıklama Defne Samyeli cephesinden jet yalanlama gelmişti. Sadece müzik ve beste konusunda Sinan Akçıl ile iş birliği yaptığı öğrenilmişti.

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Aşk bombası Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi bakın kim olmuş! Birlikte ilk kez yakalandılar

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Defne Samyeli'den yeni aşk bombası geldi.

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Aşk bombası Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi bakın kim olmuş! Birlikte ilk kez yakalandılar

Defne Samyeli gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı.

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