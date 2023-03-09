Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! HDP'yi ziyaret edeceğim! İmamoğlu ve Yavaş istifa etmeyecek

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim, tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir" dedi.

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Millet İttifakı tarafından 13. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir” dedi.

Meclis'te HDP'li Başkan'la çalışıyoruz

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek” dedi.

İmamoğlu ve Yavaş istifa edecekler mi?

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye’nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız. Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok.”