BIST 5.490
DOLAR 18,95
EURO 20,06
ALTIN 1.107,86
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! HDP'yi ziyaret edeceğim! İmamoğlu ve Yavaş istifa etmeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! HDP'yi ziyaret edeceğim! İmamoğlu ve Yavaş istifa etmeyecek

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim, tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir" dedi.

Abone ol

Millet İttifakı tarafından 13. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir” dedi.

Meclis'te HDP'li Başkan'la çalışıyoruz

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek” dedi.

İmamoğlu ve Yavaş istifa edecekler mi?

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye’nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız. Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok.”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular dikkat! O iskele kapatıldı
İstanbullular dikkat! O iskele kapatıldı
Olası İstanbul depreminde Avrasya Tüneli'yle ilgili Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama
Olası İstanbul depreminde Avrasya Tüneli'yle ilgili Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu
Oyundan atılan Ergin Ataman: Euroleague organizasyonu adına utanç vericiydi
Oyundan atılan Ergin Ataman: Euroleague organizasyonu adına utanç vericiydi
Herkes intihar etti sanıyordu ama şok gerçek çıktı! Meğer kocası...
Herkes intihar etti sanıyordu ama şok gerçek çıktı! Meğer kocası...
Enkaz altından altınları bulundu kadın sevinçten bayıldı
Enkaz altından altınları bulundu kadın sevinçten bayıldı
Yeniden Refah Partisi'nde yönetici Ramazan Yılmaz ölü bulundu! Not bırakmış
Yeniden Refah Partisi'nde yönetici Ramazan Yılmaz ölü bulundu! Not bırakmış
Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta normalin 4 katı ortaya çıktı! Sonuçları çok kötü
Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta normalin 4 katı ortaya çıktı! Sonuçları çok kötü
Sözcü'de Yılmaz Özdil depremi! Sözcü TV'den kovulunca, Sözcü gazetesini bıraktı
Sözcü'de Yılmaz Özdil depremi! Sözcü TV'den kovulunca, Sözcü gazetesini bıraktı
YSK'dan açıklama geldi: Çalışmalar tamamlandı, detaylı tespitte bulunuldu
YSK'dan açıklama geldi: Çalışmalar tamamlandı, detaylı tespitte bulunuldu
Foreign Policy'den seçim analizi: Erdoğan oyunu yükseltti Kılıçdaroğlu mücadeleci
Foreign Policy'den seçim analizi: Erdoğan oyunu yükseltti Kılıçdaroğlu mücadeleci
Afganistan'da valilik binasına saldırı: Vali hayatını kaybetti
Afganistan'da valilik binasına saldırı: Vali hayatını kaybetti