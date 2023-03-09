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AK Parti'de peş peşe istifalar! Bugün duyurdu

AK Parti'de peş peşe istifalar! Bugün duyurdu

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'nun ardından AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir de milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 2 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Elbir, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olabilmek için partisinden istifa ettiğini duyurdu ve "Dün akşam saatlerinde İl Koordinatörümüz Mehmet Atilla şahsımı aradı ve milletvekili aday adaylığı için istifamın uygun görüldüğünü söyledi. Ben de bugün itibari ile severek görev yaptığım AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'nı bırakıyorum. Hakkımızda hayırlısı oldun. İçimizdeki dava inancı bitmez." dedi.

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