Türkiye'de yeni tip şap virüsü alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı tüm izinler iptal

TÜRKİYE'de görülen yeni tip şap virüsü nedeniyle mezbahalara gidiş dışında tüm hayvan nakilleri yasaklandı, hayvan pazarları da kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin izinleri iptal edildi.

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Türkiye’nin farklı illerinde hayvanlarda görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı çerçevesinde, ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Avrupa’nın en büyük hayvan pazarı da kapatıldı

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklanırken Erzurum’da da Avrupa’nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında da sıkı önlemler alınıyor.

Erzurum’dan diğer illere yapılacak olan sevkiyatlar durduruldu ve hayvan hareketini önlemek için canlı hayvan pazarları kapatıldı. Yine birçok hayvanın bulunduğu canlı hayvan pazarlarında dezenfekte çalışmaları da yapılacak.

İzinler iptal edildi

Öte yandan, çok hızlı bulaşma riski olan şap hastalığına tedbir olarak Türkiye’de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.