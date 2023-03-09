Emeklinin cebi para dolacak: EYT'liye zamlı promosyon ve bayram ikramiyesi müjdesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yasalaştı. Mart ayında EYT'ye başvuranlar ilk maaşlarını ise Nisan ayında alacak. Öte yandan milyonlarca EYT'li için yarışan bankalar 'emekli promosyonu'nda artışa gitmeye hazırlanırken bir müjde de Ramazan Bayramı İkramiyesine yapılacak zamdan gelecek. İşte emeklinin yüzünü güldereccek zamlı Bayram ikramiyesi ve EYT'liye zamlı banka promosyonunda ödenmesi ön görülen tutarlar ve detaylar...

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Milyonların merakla beklediği EYT Yasası nihayet yürürlüğe girdi. EYT'den faydalananlar ilk maaşlarını ise Nisan ayında alacak. Öte yandan EYT'liler ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Nisan ayında ilk maaşlarına kavuşacak EYT'liler bankaların birbirleriyle girdikleri promosyon yarışı sonrası hangi bankanın ne kadar 'promosyon' verdiği, bayram ikramiyesinin kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki 2023 EYT'liye zamlı Bayram ikramiyesi ve EYT'liye zamlı banka promosyonu ne kadar ödenecek? İşte emeklinin yüzünü güldürecek zamlı ödemenin detayları...

Heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi TBMM'de kabul edildi ve resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha ilk günden EYT başvuruları 600.000'in üstüne çıkarken EYT yasası ile birlikte 2 milyon 250.000 kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. SGK'da EYT yoğunluğu yaşanırken mesai saatleri de değiştirildi. Artık sosyal güvenlik kurumunda mesai başlangıcı 06.00'ya çekildi. EYT'de ilk emekli maaşı tarihleri de belli oldu. Mart ayı içinde dilekçesini verenEYT'liler ilk maaşlarının nisan ayında alacak. Öte yandan dilekçesini veren EYT'lilere maaş ödeme döküm belgeleri SGK tarafından teslim edilmeye de başlandığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca nisan ayında EYT'liyi bekleyen iki farklı müjde de var.

EYT'liye zamlı banka promosyonu

Nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi EYT'li çifte bayram edecek. Bir yandan ilk maaşlarını alma heyecanı yaşayacak olan EYT'liler bir yandan da banka promosyonlarına gelen zamla birlikte sevinecek. Temmuz ayından itibaren emekliye verilen banka promosyonlarında önemli artışlar yaşanmıştı. Ama EYT'lilerin de emekli olacak olması ile birlikte promosyonda artış daha da yüksek olacak. Bankalar şimdiden müşteri portföyünü genişletmek amacıyla çalışmalarına başladı. Üstelik rakamlar çok ciddi oranda yükseliyor. EYT'liye promosyon ödemesi yapmak için gün sayan bankalar promosyon rakamlarını 15.000 TL ile 30.000 TL arasında güncellemeye hazırlanıyor. Yani Nisan ayından itibaren hem EYT'liye hem de eski emekliye bayram ettirecek haber gelecek gibi görünüyor.

Emeklinin bayram ikramiyesine zam yapılacak

EYT'li ve eski emekliyi nisan ayında bekleyen diğer bir müjde ise emekli Bayram ikramiyelerine yapılacak zam olacak. Devlet Bayram ikramiyelerine zam yapmak için kolları sıvadı. Nisan ayından itibaren Bayram ikramiyelerinde beklenen artış %200'e ulaştı. Yani bu da bayram ikramiyelerinin 3 katına çıkması anlamına geliyor. Şu an için rakamlar havada uçuşuyor ancak kesin bir açıklama yapılmadı. AK Parti'nin ilerleyen günlerde yapılacak olan kabine toplantılarında bayram ikramiyesi konusunu gündeme getireceği tahmin ediliyor. Gelen ilk bilgilere göre en makul rakam Her bayram öncesi 2500 TL olacak. Yani Bayram ikramiyeleri toplamı 5.000 TL'ye yükselecek. Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelecek açıklama merakla bekleniyor. Açıklama yapılması durumunda haberlerimizde sizlerle paylaşacağız...