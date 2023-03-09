AYM'nin kararı sonrası HDP'nin seçim için 'B ve C planları' belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 11 Nisan’a erteledi. Kararı seçimlere müdahale olarak yorumlayan HDP, aday listelerinin teslim edilmesinden sonra, partinin kapatılması kararı verilmesi olasılığına karşı, "yedek parti" listelerinden seçim planlıyor. Bu kapsamda "seçime girme yeterliliği" olan partilerden biri tercih edilecek.

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HDP’nin depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talebini karara bağlayan AYM, yaklaşık 1 ay erteleme yönünde karar verdi.

AYM tarafından daha önce HDP’nin sözlü savunması için 14 Mart belirlenmişti. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle HDP, geçen hafta AYM’ye başvurarak sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesini istedi.

Bu aynı zamanda, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin sonrasına erteleme talebi anlamına da geliyor. AYM’nin bugünkü toplantısında talep karara bağlandı, sözlü savunma 11 Nisan’a ertelendi.

'Seçimlere doğrudan müdahale'

HDP’de yapılan ilk değerlendirmelerde, bu karar “Seçim sürecine müdahale” olarak yorumlandı. BBC Türkçe’ye konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin 3 aylık bir erteleme talep ettiğini ancak Mahkeme’nin seçimler öncesine sözlü savunma tarihi verdiğine dikkat çekti.

HDP listelerinden seçime girilmeyebilir

AYM, HDP’nin sözlü savunmasını yapacağı 11 Nisan’da bir karar vermeyecek ancak sürecin hızlandırılması halinde kararın seçimin yapılması planlanan 14 Mayıs’tan önce sonuçlandırılması mümkün. HDP’de bu olasılığı dikkate alarak "B ve C planlarını" devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede HDP olarak seçime girilmemesi dahil bütün seçenekler değerlendiriliyor. Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, partinin ilk seçeneği HDP listeleri ile seçime girmek. Ancak aday listelerinin teslim edilmesinden sonra, partinin kapatılması kararı verilmesi olasılığına karşı, "yedek parti" listelerinden seçim planlanıyor.

HDP’nin ilk tercihi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Ancak partinin kapatılması halinde HDP’nin ilk tercihi, adaylarını, seçime girme yeterliliği taşıdığı belirtilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden göstermek. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, henüz seçime girme yeterliliği taşıyan partileri ilan etmedi ve HDP’lilerin seçime girmesini engellemek için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne engel çıkarılabileceği endişesi taşıyorlar.

İkinci tercih TİP ve EMEP

Böyle bir durumda TİP veya EMEP seçeneğinin gündeme geleceği ifade ediliyor. Sol ve sosyalist tabana hitap eden iki partinin, HDP’nin muhafazakar seçmeninin oyunu alıp almayacağı kaygısı da dile getiriliyor.

HDP kaynakları, parti hakkında kapatma kararı verilmesi durumunda, karşılarına birçok engelin çıkabileceğini, hatta seçime girme yeterliliği olan siyasi partilere bile vize verilmeyebileceğine dikkat çekerek, “Bizim B ve C planlarımız hazır. Eğer başka engellerle seçime girme hakkımız engellenirse, iktidara kaybettirmek için seçmenimizi seçime giren bir partiye yönlendiririz, seçmeni seçeneksiz bırakmayız” görüşünü dile getiriyorlar.