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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Mart haftasında bir önceki haftaya göre azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 699 milyon dolar azalışla 70 milyar 281 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 811 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.

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