Saadet Partisi İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı

Saadet Partisi Karaman İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınayan İl Başkanı Yasim Koz, "Türkiye'nin içine sokulmak istendiği siyasi ortam endişe verici. Bu yüzden temiz siyaset kararlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Millet İttifakı'nın ortaklarından, geçtiğimiz hafta altılı masanın son toplantılarına ev sahipliği yapan ve cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Saadet Partisi’nin Karaman İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, parti binasının kapalı olduğu ve kimsenin olmadığı saatte gerçekleşen saldırı sonrasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı açıklandı. Saadet Partisi Karaman İl Başkanı Yasim Koz, yapılan saldırıyı kınadı.

Temiz siyaset kararlığımızı sürdüreceğiz.

Koz, temiz siyaset ve sağduyu çağrısı yaparak “Türkiye'nin içine sokulmak istendiği siyasi ortam endişe verici. Bu yüzden temiz siyaset kararlığımızı sürdüreceğiz. Halkımız, siyasi şiddete en güzel cevabı inşallah sandıkta verecektir” dedi.