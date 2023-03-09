Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan namazın ardından Fatih'te esnafı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.

Cenaze törenine Erdoğan’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, iş dünyasından isimler, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Coşkun’un ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemal Coşkun’un naaşı defnedilmek üzere Eyüpsultan’daki Işıklı Köyü Mezarlığı’na götürüldü.

Kemal Coşkun: İş insanı Kemal Coşkun, Coşkun Sucukları'nın kurucusuydu. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gören Coşkun 86 yaşında dün vefat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri'nde bir dönem muhasebecilik yapmıştı.

Fatih'te esnafı ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası esnafı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.