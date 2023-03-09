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Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...

İSTANBUL Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.

Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...

Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında Haziran 2021’de meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı.

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Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...

 İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları esasa ilişkin savunma ve beyanlarda bulundu.

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Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...

Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme kararını açıkladı.

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Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...

Ayşegül Çınar'a 6 ay hapis ve...

Mahkeme, sanık Ayşegül Çınar’ı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak cezanın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

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