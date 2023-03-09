Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...
İSTANBUL Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.
Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında Haziran 2021’de meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları esasa ilişkin savunma ve beyanlarda bulundu.
Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme kararını açıkladı.
Ayşegül Çınar'a 6 ay hapis ve...
Mahkeme, sanık Ayşegül Çınar’ı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak cezanın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.