Gıda enflasyonu ramazan kolilerini de vurdu! En küçüğü bile 230 lira

Ramazan yaklaşırken gözler, erzak kolilerine çevrildi. Geçen yılın ramazan ayına göre koli fiyatları yüzde 131 artınca, 99,90 lira olan en küçük koli fiyatı 229,90 liraya, “lüks” koli fiyatı ise yüzde 90 artışla 549,90 liraya yükseldi.

Abone ol

Ramazan ayı yaklaştıkça kumanya ve erzak kolileri de zincir marketlerde yerlerini aldı. Bu yıl gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, ramazan kolilerine de yansıdı. En küçük ramazan kolisindeki fiyat artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu. Yine geçen yıl en büyük ‘lüks’ ramazan kolisinin fiyatı 289,90 lira iken, bu yıl yüzde 89,6 artış ile 549,90 liradan satışa sunuldu.

Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar. Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor.

ekonomim.com'un haberine göre; kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.

Son birkaç aydır aşağı yukarı fiyatların aynı seviyede

Deprem çalışmaları nedeniyle ramazan telaşının henüz başlamadığına dikkat çeken İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGDOT) Mustafa Karlı, fiyatların son birkaç aydır aşağı yukarı fiyatların aynı seviyede seyrettiğini söyledi. Kendisinin deprem bölgesinde olduğunu ve çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını belirten Karlı, “Gıda fiyatlarında çok fazla yükselme yok. Gıda ürünlerinin fiyatları üç beş ay öncesine göre daha uygun. Örneğin 18 litrelik bir ayçiçeği yağının fiyatı 640 liraydı, şu an 550 liradan satılıyor. Şu an 300 liranın altında bir koli yok. 300, 400 ve 500 lira gibi koli fiyatları mevcut. Bu koliler talebe göre şekilleniyor. Geçen seneye göre ramazan kolileri biraz yüksek” dedi.