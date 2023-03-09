BIST 5.477
DOLAR 18,95
EURO 20,06
ALTIN 1.112,06
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi

Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevi bırakacağına dair iddialar gündem oldu. ABB Basın Koordinatörü Volkan Gültekin, çok konuşulan iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Volkan Gültekin, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim nedeniyle görevi bırakacağı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Gültekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sn. Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir.

Sayın Başkan görevine devam edecek olup seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Kalp krizleri koronavirüs aşısı nedeniyle mi arttı? Prof. Mehmet Ceyhan'dan bomba açıklamalar
Kalp krizleri koronavirüs aşısı nedeniyle mi arttı? Prof. Mehmet Ceyhan'dan bomba açıklamalar
Gıda enflasyonu ramazan kolilerini de vurdu! En küçüğü bile 230 lira
Gıda enflasyonu ramazan kolilerini de vurdu! En küçüğü bile 230 lira
Saadet Partisi İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı
Saadet Partisi İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katıldı
AYM'den karar! HDP'ye hazine yardımı yapılacak
AYM'den karar! HDP'ye hazine yardımı yapılacak
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı! Seçimi işaret etti: "40 TL olacak, sakın satmayın"
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı! Seçimi işaret etti: "40 TL olacak, sakın satmayın"
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Merkez Bankası rezervleri azaldı
AYM'nin kararı sonrası HDP'nin seçim için 'B ve C planları' belli oldu
AYM'nin kararı sonrası HDP'nin seçim için 'B ve C planları' belli oldu
Bakasetas'a Bundesliga'dan sürpriz talip! Bonservis bedeli ortaya çıktı
Bakasetas'a Bundesliga'dan sürpriz talip! Bonservis bedeli ortaya çıktı
Emeklinin cebi para dolacak: EYT'liye zamlı promosyon ve bayram ikramiyesi müjdesi!
Emeklinin cebi para dolacak: EYT'liye zamlı promosyon ve bayram ikramiyesi müjdesi!
MEB'den atama duyurusu! Tarih de açıklandı
MEB'den atama duyurusu! Tarih de açıklandı