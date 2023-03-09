Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevi bırakacağına dair iddialar gündem oldu. ABB Basın Koordinatörü Volkan Gültekin, çok konuşulan iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Volkan Gültekin, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim nedeniyle görevi bırakacağı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Gültekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sn. Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir.

Sayın Başkan görevine devam edecek olup seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."