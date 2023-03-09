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Doğu Perinçek'ten HDP kararıyla ilgili AYM üyelerine sert tepki ABD planlarında rol aldılar

Doğu Perinçek'ten HDP kararıyla ilgili AYM üyelerine sert tepki ABD planlarında rol aldılar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin hazine yardımı blokesinin kaldırılması yönünde oy veren AYM üyelerini istifaya çağırdı. Perinçek, "Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır." dedi.

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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı.

AYM 5 Ocak'ta, HDP'ye yapılacak Hazine yardımına geçici olarak bloke konulması kararı vermişti.

180 milyon TL alacaklar

Geçici bloke kararı nedeniyle HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılan Hazine yardımından payına düşen yaklaşık 180 milyon lirayı alamamıştı.

"Mehmetçiğe ihanet"

AYM'nin bugün aldığı karara sert tepki gösteren Perinçek, AYM üyelerini ABD planlarında rol almakla suçladı. 

Perinçek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Anayasa Mahkemesi bu çoğunluk kararıyla Mehmetçiğe ihanet etmiştir. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır. Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz. Onları istifaya çağırıyoruz.”

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