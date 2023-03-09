BIST 5.477
DOLAR 18,95
EURO 20,06
ALTIN 1.112,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de doktora soruşturma açıldı iddiası; Muayene odasının girişindeki ekrana yansıtınca...

Eskişehir'de doktora soruşturma açıldı iddiası; Muayene odasının girişindeki ekrana yansıtınca...

ESKİŞEHİR'deki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Senem Keser hakkında, muayene odasının girişindeki LCD monitöre yansıttığı yazılar nedeniyle soruşturma açıldığı iddia edildi.

Abone ol

Eskişehir'de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan doktor Senem Keser'in, hastalarla ilgili bilgilerin gösterilmesi gereken monitöre "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938" ve "Giderlerse gitsinler 2022" yazılarını yansıttığı görüldü.

Aile Hekimi ayrıca yine muayene odasının yanındaki yazı tahtasına da ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var mı?’ yazısını yazdı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aile hekimi Keser hakkında tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Kaynak: Sözcü

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku...
Foto Galeri Sevgilisi 8 yıl 7 ay ceza aldı oyuncu Ayşegül Çınar ise! Hapis şoku... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık duyurdu! Hayvanlardaki şap hastalığı için önlemler alındı
Bakanlık duyurdu! Hayvanlardaki şap hastalığı için önlemler alındı
Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi
Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Kalp krizleri koronavirüs aşısı nedeniyle mi arttı? Prof. Mehmet Ceyhan'dan bomba açıklamalar
Kalp krizleri koronavirüs aşısı nedeniyle mi arttı? Prof. Mehmet Ceyhan'dan bomba açıklamalar
Gıda enflasyonu ramazan kolilerini de vurdu! En küçüğü bile 230 lira
Gıda enflasyonu ramazan kolilerini de vurdu! En küçüğü bile 230 lira
Saadet Partisi İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı
Saadet Partisi İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katıldı
AYM'den karar! HDP'ye hazine yardımı yapılacak
AYM'den karar! HDP'ye hazine yardımı yapılacak
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı! Seçimi işaret etti: "40 TL olacak, sakın satmayın"
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı! Seçimi işaret etti: "40 TL olacak, sakın satmayın"
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Merkez Bankası rezervleri azaldı
AYM'nin kararı sonrası HDP'nin seçim için 'B ve C planları' belli oldu
AYM'nin kararı sonrası HDP'nin seçim için 'B ve C planları' belli oldu
Bakasetas'a Bundesliga'dan sürpriz talip! Bonservis bedeli ortaya çıktı
Bakasetas'a Bundesliga'dan sürpriz talip! Bonservis bedeli ortaya çıktı