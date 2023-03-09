Eskişehir'de doktora soruşturma açıldı iddiası; Muayene odasının girişindeki ekrana yansıtınca...

ESKİŞEHİR'deki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Senem Keser hakkında, muayene odasının girişindeki LCD monitöre yansıttığı yazılar nedeniyle soruşturma açıldığı iddia edildi.

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Eskişehir'de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan doktor Senem Keser'in, hastalarla ilgili bilgilerin gösterilmesi gereken monitöre "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938" ve "Giderlerse gitsinler 2022" yazılarını yansıttığı görüldü.

Aile Hekimi ayrıca yine muayene odasının yanındaki yazı tahtasına da ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var mı?’ yazısını yazdı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aile hekimi Keser hakkında tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Kaynak: Sözcü