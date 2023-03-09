BIST 5.446
DOLAR 18,94
EURO 20,06
ALTIN 1.112,77
HABER /  POLİTİKA

Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesine gelen CHP belediye ekiplerinin yarısı kameraman

Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesine gelen CHP belediye ekiplerinin yarısı kameraman

Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine gelen CHP'li belediyelere bağlı ekiplerde 100 kişi varsa yarısının kameraman olduğunu, bölgeye algı oluşturmak üzere geldiklerini söyledi.

Abone ol

Türkiye, 6 Şubat'taki büyük deprem felaketinin izlerini silmek için var gücüyle çalışıyor. Devlet-millet el ele vererek hem yaralar sarılıyor hem de şehirler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bu süreçte AK Parti belediyeleri de önemli bir sorumluluk alıyor.

Bölgede görevli AK Partili belediye başkanları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki koordinasyon toplantısı yaptı.

Özhaseki toplantıda yaptığı konuşmada, bölgeye gelen CHP belediyelerinin algı çabalarına dikkat çekti.

Gelişmeleri deprem bölgesinde takip eden Adem Metan'ın paylaştığı görüntülerde Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"İşe aldıklarının yarısını gönderseydiler"

"Onların koca koca belediyeleri... Son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alındı. Onların yarısını buraya getirseler ya. İnsanlar çalışsınlar buralarda. Geçenlerde Adıyaman'dan arıyor Mehmet Sekmen Bey, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız orada görevli.


"100 kişilik CHP ekibi geliyor yarısı kameraman"

Falan belediye geldi, 80-100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın, Allah ıslah etsin bunları. İşleri hala algı belediyeciliği. İşleri hala mış gibi yaparak devam ettirmek.

Çalışıyormuş gibi yapmak. Bol bol bu bölgeye gelip, resimleri sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yapıp bırakıp gitmek... Çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek. Bunlar bizim için bir üzüntü kaynağı."

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masaya biz baskı kurduk
FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masaya biz baskı kurduk
"Yıkılması için depreme gerek yok" İşçinin iddiaları kan dondurdu: Kirişleri toprakla doldurdular
"Yıkılması için depreme gerek yok" İşçinin iddiaları kan dondurdu: Kirişleri toprakla doldurdular
AK Parti'li İbrahim Aydemir'den altılı masaya: Demirtaş mektupla ayar veriyor
AK Parti'li İbrahim Aydemir'den altılı masaya: Demirtaş mektupla ayar veriyor
AK Parti'de istifa sonrası atama! Yeni isim belli oldu
AK Parti'de istifa sonrası atama! Yeni isim belli oldu
Tekin Uğurlu cinayetinin perde arkası! İddianamede yer alan ayrıntılar kan dondurdu
Tekin Uğurlu cinayetinin perde arkası! İddianamede yer alan ayrıntılar kan dondurdu
Kur korumalı mevduatta yeni rekor! 1 trilyon 577 milyar 190 milyon dolar
Kur korumalı mevduatta yeni rekor! 1 trilyon 577 milyar 190 milyon dolar
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Sevgilisi demir çubukla saldırdı, genç kadın kanlar içinde yere yığıldı!
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Sevgilisi demir çubukla saldırdı, genç kadın kanlar içinde yere yığıldı!
Doğu Perinçek'ten HDP kararıyla ilgili AYM üyelerine sert tepki ABD planlarında rol aldılar
Doğu Perinçek'ten HDP kararıyla ilgili AYM üyelerine sert tepki ABD planlarında rol aldılar
Eskişehir'de doktora soruşturma açıldı iddiası; Muayene odasının girişindeki ekrana yansıtınca...
Eskişehir'de doktora soruşturma açıldı iddiası; Muayene odasının girişindeki ekrana yansıtınca...
Bakanlık duyurdu! Hayvanlardaki şap hastalığı için önlemler alındı
Bakanlık duyurdu! Hayvanlardaki şap hastalığı için önlemler alındı
Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi
Mansur Yavaş görevini bırakıyor mu? Sosyal medya hesabından net cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret