Şok! Sözcü'de Yılmaz Özdil depremi! Şirin Payzın'ın skandal paylaşımı...

Sözcü TV'nin ardından Sözcü Gazetesi'nden de ayrılan Yılmaz Özdil'in istifa etmediği, işine son verildiği ortaya çıktı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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Muhalif medyanın demirbaşlarından Sözcü'de Yılmaz Özdil depremi yaşanıyor. Önce Sözcü TV'den sonra ise Sözcü Gazetesi’nden ayrılan Yılmaz Özdil'in istifa ettiği söylenmişti ancak internethaber.com'un edindiği bilgilere göre Özdil istifa etmedi tam tersine kovuldu.

Bir diğer konu da Şirin Payzın... Deprem bölgesindeki yaptığı yalan açıklamalarla Halk TV'nin bile arkasında durmadığı Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla AK Parti'ye oy verenleri trol ilan etti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla ilgili tüm detayları ve gündemin diğer başlıklarını, Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.